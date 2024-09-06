Diyarbakır'da Yeni Sağlıklı Hayat Merkezi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yeni Sağlıklı Hayat Merkezi

Diyarbakır'da ikinci, kent merkezinde ise ilk olan Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete başladı. Merkez, sağlığa yönelik risklerden koruma, sağlıklı hayat tarzını teşvik etme ve sağlık hizmetlerine kolay ulaşım sağlama amacıyla kurulan bir yapıdır. Merkezde beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi (KETEM), ruh sağlığı danışmanlığı, enfeksiyon kontrol hizmetleri, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı ve tıbbi hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca merkezde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, spor eğitmeni, çocuk gelişimi ve sosyal hizmet uzmanı gibi profesyoneller de danışmanlık ve destek sağlamaktadır.

06.09.2024 13:47
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Diyarbakır'da Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın ikinci, kent merkezinde ise ilk olan merkezin hizmete başladığı bildirildi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılar olduğu belirtilen açıklamada, bu merkezlerin her yaş grubundan vatandaşın sağlık ihtiyaçlarına yönelik etkili çözümler sunarak, günlük sağlık hizmetlerinden ileri düzey tetkik ve tedavi desteğine kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiği kaydedildi.

Merkezlerin toplum sağlığını en üst düzeye çıkarmak için beslenmeden kronik hastalıklara, çocuk ve ergen sağlığından kansere kadar kapsamlı bir hizmet yelpazesini ücretsiz olarak sunduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinde, beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi (KETEM), ruh sağlığı danışmanlığı, enfeksiyon kontrol hizmetleri, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı ve tıbbi hizmetler sunuluyor. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmetlerin yanı sıra gebe bilgilendirme sınıfı ile anne adaylarını sağlıklı bir gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemi geçirerek sağlıklı nesiller yetiştirilmesi konusunda eğitimler veriliyor."

Merkezde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, spor eğitmeni ile çocuk gelişimi ve sosyal hizmet uzmanı gibi profesyonellerin, başvuran vatandaşlara danışmanlık ve destek sunduğu belirtilen açıklamada, kronik hastalıkların yönetimine yönelik tavsiye ve motivasyon görüşmelerinin de düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, aile sağlığı merkezlerinden yönlendirilen veya doğrudan başvuran vatandaşlar için röntgen ve mamografi çekimlerinin yapılarak erken teşhisin önemli olduğu kanser tarama, tanı ve tedavi süreçlerine de destek sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yeni Sağlıklı Hayat Merkezi - Son Dakika

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