Diyarbakır'da tanık çift, sanıkları arazi parası için suçladıklarını kabul etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da tanık çift, sanıkları arazi parası için suçladıklarını kabul etti

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Diyarbakır\'da tanık çift, sanıkları arazi parası için suçladıklarını kabul etti
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Diyarbakır'da 2015'te öldürülen Veysi Çevik davasının ikinci duruşmasında tanık çift, sanıkları suçlayan ifadelerini değiştirdi. Çift, sattıkları arazilerin parasını alamadıkları için sanıkları cinayetle ilişkilendirdiklerini söyledi.

DİYARBAKIR'da 2015 yılında öldürülen Veysi Çevik cinayetine ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tanık olarak dinlenen Seyhan ve Sıdıka K. çifti, soruşturma aşamasında sanıkları suçlayan ifadelerini değiştirdi. Çift, sattıkları arazilerin parasını alabilmek için 3'ü Seyhan K.'nın ağabeyi olan sanıkları cinayetle ilişkilendirdiklerini, arazi paralarını hala alamadıkları için şikayetçi olduklarını söyledi.

Sur ilçesi Bağpınar Mahallesi Üçyol mevkisinde, 29 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl kara yolu kenarındaki arazide Veysi Çevik'in uzun namlulu silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma, 2026 yılında yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kriminal Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel ekip çalışma yürüttü. Çalışmalarda JABS, PARS, Dedektif, PTS, HTS, İ2 ve daraltılmış baz analizleriyle elde edilen teknik veriler incelendi, ifade tutanakları değerlendirildi. Olay yerinden elde edilen bulgulara ilişkin inceleme raporları doğrultusunda aynı aileden Mehmet, Sedat, Mustafa, Aydın, Rauf ve Mahmut K. tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, 19 Ocak'ta tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Sanıklar hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 8 Haziran'da görülen ilk duruşmasında mahkeme heyeti, HTS kayıtlarında köylerinde olduğu belirlenen Rauf K. ve Mahmut K.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmetti.

TANIK KARI KOCA, İFADE DEĞİŞTİRDİ

Davanın ikinci duruşmasına, Veysi Çevik'in annesi Kini Çevik, taraf avukatları, tanıklar ile tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Kini Çevik, oğlunun öldüğü esnada olay yerinde olmadığını, sanıklar hakkında şikayetinin sürdüğünü söyledi.

Soruşturma aşamasında daha önce avukat eşliğinde verdiği ifadesinde cinayetin, kendisi ile Veysi arasındaki ilişki dedikodusundan kaynaklandığını belirten tanık Sıdıka K., duruşmada ifadesini değiştirdi. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan Sıdıka K., arazi satışından kaynaklanan para anlaşmazlığı nedeniyle 3'ü eşi Seyhan K.'nın ağabeyi olan sanıklar hakkında gerçeğe aykırı ifadeler verdiklerini belirterek, "Köyde geçimimiz olmadığı için arazilerimizi satarak İzmir'e gittik. Ancak kardeşleri kocamı kandırıp, tapuyu aldıktan sonra parayı ödemediler. Bu yüzden tartışma ve kavgalar yaşandı. Biz İzmir'e taşındıktan sonra bunların paramızı ödemeyeceğini anlayınca korkup ödeme yapsınlar diye onları bu faili meçhul cinayetle ilişkiliymiş gibi göstererek ve kurgulayarak ifadeler verdik. İşin bu boyuta geleceğini tahmin edemedik. Hala da sattığımız tarlaların parasını ödemediler diye bunlardan şikayetçiyim" dedi.

Seyhan K. ise eşinin ifadelerini doğrulayarak, arazi paralarını almak için mevcut durumdan faydalanarak kurgu yaptıklarını kabul ederek, "Paramı hala istiyorum. O konuda şikayetimiz var ancak bu olayla ilgili sanıkların bu suçu işlediklerine ihtimal vermiyorum" diye konuştu.

'VEYSİ, TRAKTÖRDEN 400 METRE UZAKLIKTA YERDE YATIYORDU'

Duruşmada dinlenen tanık Mevlüt M., olay yerine ilk kendisinin gittiğini belirterek, "Yol üzerinde bir tesisim var. Bulunduğumuz yerden olay yeri görünmüyor ancak ses duyuluyor. Silah sesi de duydum. Köyümüze yakın olduğu için ben de amcamla başkaları arasında bir olay olduğunu düşünerek olay yerine gittim. Traktör şarampole yuvarlanmıştı. Veysi'yi de 400 metre ötede tarlanın içerisinde yerde yatar şekilde gördüm. Vefat ettiği belliydi. O sırada karakolu ve 112'yi aradım. Olay yerine gittiğimde kimse yoktu. Veysi, bir amcamın şoförüydü. Başka bildiğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.

'BİRİ ARABADA OLMAK ÜZERE MASKELİ 3 KİŞİ GÖRDÜM'

Tanık Abdurrahman Y. ise olay sırasında Veysi'yi maskeli 2 kişinin kovaladığını, bir kişinin ise yol kenarındaki araçta beklediğini belirterek, "Ben daha önce iki defa ifade vermiştim. Olayın üzerinden baya zaman geçti. O zaman verdiğim ifademi tekrarlıyorum. Tam hatırlamasam da 3 kişiyi gördüm. Yüzleri maskeliydi. Seyir halindeydiler. Birinin elinde uzun namlulu birinde silah vardı. Tam hatırlamıyorum ama sanki biri de arabadaydı. Ben kamyonetimle madeni yağ taşıyordum. 80 kilometre hızla gittiğim için maskeli kişileri görebiliyordum" diye konuştu.

'İLİNTİSİZ KİŞİLERİN CEZALANDIRILMASI HAKSIZLIK OLACAKTIR'

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanık avukatlarından Mahir Akbilek ise müvekkilinin tutukluluk durumunun yeniden değerlendirilmesini talep ederek, "Müvekkilimin tutukluluğunun gözden geçirilmesi gerekmektedir. Seyhan ve Sıdıka K. çifti sanıklara neden atfı cürüm nitelikli ithamda bulunduklarını ikrar etmişlerdir. Maktulün annesi ve eşi halen de gerçek fail veya faillerin kim olduğunu bilmemektedir. Dosyada bulunan analiz raporu ve daraltılmış baz raporu mahkemeyi yanıltmaktadır. TÜBİTAK'a müzekkere yazılarak raporun denetlenmesini talep ediyoruz. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması önemli olmakla beraber elde yeterli delil yokken ilintisiz kişilerin cezalandırılması haksızlık olacaktır" dedi.

DURUŞMA 15 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcısının varsa tevsi tahkikat, yoksa esas hakkındaki mütalaasını sunması ve duruşmaya gelmeyen bir tanığın zorla getirilerek ifadesinin alınması için duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.

Kaynak: DHA
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