Diyarbakır\'da tarihi çeşmeler restorasyon çalışmasıyla yenileniyor

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DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce kentteki tarihi çeşmelerde restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmayla çeşmeler, özgün yapıları korunarak yenilenecek.

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescil güncellemesi ve gruplandırma çalışması yapılan tarihi çeşmelerde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce restorasyon çalışması başlatıldı. İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları ile kentteki tarihi çeşmeler, özgün yapıları korunarak yenilenecek. Çalışmayla Katırpınar, Yeşil ve Tahtalı Kastal Sokak çeşmelerinin sularının akması sağlanacak.

Sur İlçesi Özdemir Mahallesi'nde yer alan Tarihi Katırpınar Çeşmesi'nde çalışma yürüten ekipler, kumlama işlemi yaparak ve uygun kesme taşlar kullanarak yapıyı aslına uygun bir şekilde yeniliyor. Kent merkezinde az sayıdaki yuvarlak kemer formlu çeşmeden biri olan Tahtalı Kastal Sokak çeşmesi ve dikdörtgen forma sahip düzgün kesme bazalt taşla inşa edilen Yeşil Sokak Çeşmesi'nde ise ekipler, ön hazırlıklarını tamamladı. Restorasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla çeşmeler, hizmete sunulacak.(DHA)