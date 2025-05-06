Diyarbakır'da Tarihi Köprü Yakınında İstinat Duvarı Çöktü

DİYARBAKIR'da, eski Mardin kara yolu üzerinde tarihi On Gözlü Köprü yakınında istinat duvarında kısmi çökme meydana geldi. Mahalleli, yolda önlem alınmasını talep etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şemsi Küme Evleri mevkisindeki eski Mardin kara yolu üzerinde tarihi On Gözlü Köprü yakınında meydana geldi. Etkili olan yağmurun ardından, yol kenarındaki istinat duvarında kısmi çökme oldu. Mahalleli, yolda önlem alınmasını istedi. Mahallede oturan Muharrem Öner, "Bir saat önce duvarımız yıkıldı. İki gün önce biz belediyeye dilekçemizi verdik. Bu konu hakkında bir şeyler yapmalarını istedik. Gelen giden hiç kimse yok. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Burada yerli turist olsun, yabancı turist olsun, halkımız olsun duvarın dibinden geçiyor. Karşısı güneş olduğu için bu duvar önünden geçiyorlar. Yani bir insanın canı giderse biz sorumlu değiliz. Geçenlerde haberlerde de izledik. Samsun'da istinat duvarı yıkıldı. Yani burada da mı ölsünler? Burada can mı gitsin? Görüyorsunuz bak, halk geçiyor buradan. Arabalar geçiyor ve buralar işlek cadde" dedi.

Haber- Kamera: Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,