Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tarım, Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Çalıştayı Başladı - Son Dakika
11.04.2026 17:29
Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgenin üretim gücünü artıracak sürdürülebilir kalkınmanın önemine değindi. Terörsüz Türkiye hedefinin tarım ve sanayi alanında ilerlemeleri beraberinde getireceğini vurguladı.

Diyarbakır Valiliği, TARPOL, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Diyarbakır AB Bilgi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tarım Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Vizyonu Çalıştayı' başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, çalıştayın bölgenin üretim gücünü ileri taşıyacak sürdürülebilir bir kalkınma perspektifine katkı sunmasını temenni etti.

Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güçlenen güven ve istikrar ortamının, tarımdan sanayiye her alanda ilerlemenin kapılarını araladığını vurguladı. Geçmişteki terör ve güvenlik sorunlarının en az 2 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açtığını belirten Yılmaz, bu kaynakların kalkınmaya ayrılmış olması halinde Türkiye'nin çok daha farklı bir noktada olacağını ifade etti. Şimdi ise terörün gündemden düştüğü, huzur ve güven ortamının pekiştiği bir dönemde tüm Türkiye'nin, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kazanacağını söyledi.

Yılmaz, 2003-2026 döneminde GAP bölgesine 1,9 trilyon lira, DAP bölgesine ise 1,4 trilyon lira kamu yatırımı yapıldığını açıkladı. GAP'ın modernize edilerek yenilendiğini, artık sadece sulama ve enerji projelerinden ibaret olmayıp, eğitim, sağlık, sanayi ve turizmi de kapsayan çok sektörlü bir proje haline geldiğini belirtti. Silvan Barajı projesine 2026'da 19,4 milyar lira ödenek ayrıldığını, projenin tamamlanmasıyla 235 bin hektar alanın sulamaya açılacağını ve yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurguladı.

Tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla organize tarım bölgeleri kurulduğunu, GAP bölgesinde 2,6 milyon hektar, DAP bölgesinde 1 milyon hektara yakın tarım arazisinde arazi toplulaştırma çalışmaları yapıldığını kaydetti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde OSB sayısının 30'a çıkarıldığını, OSB alanının 2002'de 5 bin 400 hektardan 19 bin 500 hektara yükseltildiğini, burada 4 katlık bir artış görüldüğünü belirtti. OSB'lerde 423 bin kişinin çalıştığını, tam kapasiteye geçildiğinde bu sayının 520 bine ulaşacağını ifade etti.

Ulaştırma alanında da önemli gelişmeler kaydedildiğini, GAP bölgesinde bölünmüş yol uzunluğunun 2002'de 288 kilometreden 2 bin 728 kilometreye, DAP bölgesinde ise 260 kilometreden 5 bin 222 kilometreye çıkarıldığını açıkladı. Demir yolu ve lojistik projeleriyle bölgelerin uluslararası ticaret ağlarına entegre edildiğini, Kalkınma Yolu Projesi, Zengezur Koridoru ve Suriye üzerinden yeni lojistik hatların geliştirildiğini söyledi.

Yılmaz, GAP Eylem Planı'nda 198 projeye 496 milyar lira, DAP Eylem Planı'nda ise 151 projeye 531 milyar lira kaynak tahsis edildiğini, 2025 sonu itibarıyla GAP'taki projelerin yüzde 17,9'unun, DAP'taki projelerin ise yüzde 15,5'inin tamamlandığını belirtti. Huzur ve güven ortamının pekişmesinin yatırım ortamını iyileştireceğini, bu sayede özel yatırımların artacağını ve 81 ilin yaşam standartlarının yükseleceğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

