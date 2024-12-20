Diyarbakır'da Taş Sempozyumu

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'Diyarbakır taştandır, taşları nakıştandır' sempozyumu

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 'Diyarbakır taştandır, taşları nakıştandır' sempozyumu düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen sempozyumda açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Milli Eğitim Bakanlığının, Diyarbakır Valiliğinin ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının desteğiyle atölye kurduklarını ve bu kurdukları atölyenin Türkiye'deki en büyük sayılı atölyelerden birisi olduğunu belirtti.

Atölyenin geliştirilebilmesi için GAP Ajansından ve Karacadağ Ajansından ciddi destekler aldıklarını ve sempozyumu da bu destek kapsamında yaptıklarını ifade eden Küçükali, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün destekleri var. Ülkemizde Diyarbakır ve Tokat'ı pilot il olarak seçtiler. Dolayısıyla bu tür etkinliklerde, tanıtım faaliyetleriyle yerel ve ulusal basınımızın da desteğiyle bu işin farkındalığını arttıracağız. Yer altında saklı olan değeri ülkemizde katma değere dönüştüreceğiz. Madenleri tespit etme ile ilgili çok maceralarımız oldu. Bizim amacımız Diyarbakır'ı bu işin merkezi yapmak bunu da başaracağız. Diyarbakır'ımız taş yönüyle çok zengin" dedi.

Türkiye'de olmayan yeşil bir kalsedonu Ergani ilçesinde bulduklarını aktaran Küçükali, 'ülkemizde bu iş nasıl yapılacak? Nasıl çıkarılacak?' ile ilgili yasal prosedürün olmadığını bununla ilgili Milli Eğitim bünyesinde bulunan hocalardan yardım alacaklarını belirtti. Küçükali, sözlerini sempozyumun hem Diyarbakır'a hem de ülkeye verimli olması temennisiyle sonlandırdı.

Küçükali'nin konuşmasından sonra sunumlar gerçekleştirildi, değerli taşlardan yapılan çalışmalar sergilendi.