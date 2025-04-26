Diyarbakır'da Tefecilik Yapan Şahıs Tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen ve suçüstü yakalanan A.Y.(50), tutuklandı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından tefecilik suçunun önlenmesi ve açığa çıkarılması faaliyetleri kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada kredi kartı ve doğrudan borç vermek suretiyle haksız kazanç elde ettiği tespit edilen A.Y.(50) suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan A.Y'nin iş yerinde yapılan aramada 1 cep telefonu, başkalarına ait 2 kredi kartı, 4 hesap defteri, 1 pos cihazı ve işlem delili 1 slip ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,