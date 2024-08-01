Diyarbakır'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütüne moral ve motivasyon vermek amacıyla yapılan çağrıya uyarak terör örgütü propagandası içeren şarkı eşliğinde halay çektikleri tespit edilen kişilerin adalete teslim edilmesi için Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Dicle İlçe Jandarma Komutanlığının koordinesinde çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Dicle'de 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 5 şüphelinin yakalandığı vurgulanan açıklamada, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalanan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ve terör örgütü propagandasında kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir."