Diyarbakır'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü propagandası içeren şarkı eşliğinde halay çeken kişilerin adalete teslim edilmesi için operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve terör örgütü propagandasında kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

01.08.2024 12:41
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Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütüne moral ve motivasyon vermek amacıyla yapılan çağrıya uyarak terör örgütü propagandası içeren şarkı eşliğinde halay çektikleri tespit edilen kişilerin adalete teslim edilmesi için Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Dicle İlçe Jandarma Komutanlığının koordinesinde çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Dicle'de 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 5 şüphelinin yakalandığı vurgulanan açıklamada, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalanan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ve terör örgütü propagandasında kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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