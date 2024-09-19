Diyarbakır'da Terörle Mücadele Raporu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Terörle Mücadele Raporu

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da 3 bin 671 terör operasyonu yapıldığını ve 835 gözaltı olduğunu açıkladı.

19.09.2024 20:09
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(DİYARBAKIR) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da katıldığı Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik 35 bin 438 operasyon düzenlediklerini belirterek, "Bu operasyonlar neticesinde 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi de engellendi. Diyarbakır'da ise terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 835 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 62'si tutuklandı" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Huzur ve Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, toplantıda, 1 Ocak-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili verileri paylaştı.

Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik 35 bin 428 operasyon düzenlediğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütleri, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere, güvenliği tehdit eden tüm terör unsurlarına yönelik 35 bin 428 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemini de engellendi. Diyarbakır'da ise terör örgütlerine yönelik 3 bin 671 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 835 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 62'si tutuklandı" dedi.

Organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin de bilgilendirmede bulunan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine yönelik 911 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 6 bin 441 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 2 bin 834'ü tutuklandı; Bin 322'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Çökertilen tüm organize suç örgütlerinden el konulan malların maddi değeri ise 36 milyar lira. Diyarbakır özelinde ise organize suç örgütlerine yönelik 27 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 170 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 66'sı tutuklandı, 66'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 7'si yerel 3'ü bölgesel olmak üzere 10 organize suç çetesi çökertildi ve adalete teslim edildi" diye belirtti.

Göçmen kaçakçılarına yönelik 4 bin 843 operasyon

Toplantıda, Bakan Yerlikaya, uyuşturucu, göç ve asayiş konularına ilişkin şu verileri paylaştı:

"Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik, 30 bin 863 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 50 bin 132 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 21 bin 654'ü tutuklandı. 9 bin 202'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diyarbakır'da ise bu dönemde zehir tacirlerine yönelik 2 bin 514 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 5 bin 691 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 503'ü tutuklandı; 154'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Türkiye genelinde göçmen kaçakçılarına yönelik toplam 4 bin 843 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 8 bin 61 şüpheli şahıs yakalandı. Bunların 2 bin 824'ü tutuklandı, Bin 267'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diyarbakır boyutunda ise toplam 12 operasyon düzenlendi. 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 19 organizatör ise tutuklandı. Türkiye genelinde 'asayiş' suçlarıyla ilgili aydınlatma oranı ortalama yüzde 94,6. Bu oran Diyarbakır özelinde yüzde 89,8. Türkiye genelinde 'malvarlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta' aydınlatma oranı yüzde 78. Bu oran Diyarbakır'da yüzde 76,1. Yine Türkiye genelinde, 'kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta' aydınlatma oranı yüzde 97,7. Bu oran Diyarbakır'da yüzde 93,5."

Diyarbakır\'da Terörle Mücadele Raporu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Terörle Mücadele Raporu - Son Dakika

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