Diyarbakır'da Trafik Denetimleri: 5 Bin 500 Araç Kontrol Edildi

DİYARAKIR'da polis ekiplerince haziran ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 5 bin 500 araç ve sürücü kontrol edildi. Çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle bin 641 araca idari para cezası uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması, huzur ve sükuneti bozan araç ve sürücülerin engellenmesine yönelik haziran ayı boyunca denetimlerini sürdürdü. Çalışmalar kapsamında, Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya Bulvarı ile Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yoğun trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 5 bin 500 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerden bin 37'sine hız sınırını aşmaktan, 99'una park ihlalinden, 6'sına yarış yapmaktan, 2'sine ise makas atmaktan işlem yapıldı. Çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle toplam bin 641 araca idari para cezası uygulanırken, 11 araç da trafikten men edildi.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,