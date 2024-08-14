Diyarbakır'da trafik denetimlerinde 857 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da trafik denetimlerinde 857 sürücüye ceza uygulandı

Diyarbakır\'da trafik denetimlerinde 857 sürücüye ceza uygulandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, 857 sürücüye trafik cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 296 sürücü belgesine el konuldu ve 82 araç trafikten men edildi.

14.08.2024 13:50
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DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, 857 sürücüye trafik cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mahabad ve Mezopotamya bulvarları ile Stadyum çevresinde denetimler gerçekleştirildi. 9 Temmuz'dan bu yana süren denetimlerde 43 araca abartı egzozla çevreye rahatsızlık vermek, 279 sürücüye alkollü araç kullanmak, 138 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 3 sürücüye drift atmak, 30 araç ve sürücüsüne de tehlikeli şerit değiştirmek ve makas atmak gibi ihlallerden, 262'si motosiklet olmak üzere 857 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 296 sürücü belgesine de el konuldu, 82 araç da trafikten men edildi.

Haber- Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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