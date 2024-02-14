Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

Diyarbakır\'da trafik kazası: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ömer Horoz yönetimindeki otomobil ile Yunus Yılmaz idaresindeki ticari minibüs çarpıştı. Kazada, sürücü Horoz ve otomobilde bulunan İbrahim Şimşek, Münevver Altındağ ile Gülçin Horoz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

14.02.2024 17:23
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ömer Horoz yönetimindeki 06 GP 991 plakalı otomobil, Kamışlı Bulvarı'nda Yunus Yılmaz idaresindeki 34 HLH 457 plakalı ticari minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Horoz ile otomobilde bulunan İbrahim Şimşek, Münevver Altındağ ile Gülçin Horoz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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