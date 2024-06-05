Diyarbakır\'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı 500 Evler Kavşağı'nda 2 grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma, silahlı, bıçaklı ve taşlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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