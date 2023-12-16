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Diyarbakır'da Trafo Yenileme ve Kaçak Kontrolü Sırasında Ateş Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Trafo Yenileme ve Kaçak Kontrolü Sırasında Ateş Açıldı

Diyarbakır'da enerji şirketi çalışanlarına eşlik eden mahalle muhtarı ile yakınlarına tepki gösteren 3 şüpheli, kalabalığa ateş açtı. Olayda 9 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır\'da Trafo Yenileme ve Kaçak Kontrolü Sırasında Ateş Açıldı
16.12.2023 - 17:19,
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DİYARBAKIR'da trafo yenileme ve kaçak kontrolü yapan enerji şirketi çalışanlarına eşlik eden mahalle muhtarı ile yakınlarına tepki gösteren 3 şüpheli, kalabalığa ateş açtı. Olayda 9 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi küme evlerinde meydana geldi. İddiaya göre, enerji şirketi çalışanları trafo yenileme ve kaçak kontrolü yaptığı sırada, bazı mahalleli ile çalışanlara eşlik eden mahalle muhtarı Mehmet Emin Gün ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın tekme ve yumruklu kavgaya dönüşmesiyle mahalleliden V.K., V.K. ile K.A., yanında getirdiği tabancalarla toplanan kalabalığa ateş açtı. Olayda 7 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla, 2 kişi de çıkan arbedede yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Olayda 2'si polis aracı olmak üzere toplam 9 araçta hasar oluştu. Başlatılan soruşturmada V.K., V.K. ve K.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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