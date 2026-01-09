Diyarbakır'da Tren-Öobus Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı - Son Dakika
09.01.2026 11:01  Güncelleme: 12:03
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yolcu treninin belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüsün kadın sürücüsü yaralandı. Kazada can kaybı yaşanmadı.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolcu treninin belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüsün kadın sürücüsü yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, yolcu treni ile belediyeye ait şehir içi yolcu otobüsünün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otobüsün kadın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 09 sıralarında Şehitlik Mahallesi Dericiler Sitesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan Batman yönüne giden yolcu treni, kar nedeniyle yolların kapanması üzerine güzergah değiştirmek zorunda kalan belediye otobüsüne tren rayları üzerinde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hem trenin hem de otobüsün yolcu taşıdığı kazada can kaybı yaşanmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle tren ve otobüste maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

