Diyarbakır'da TÜBİTAK destekli projeyle öğretmenlere yapay zekanın eğitimde etik ve etkili kullanımı öğretiliyor

Diyarbakır'da TÜBİTAK desteğiyle yürütülen proje kapsamında öğretmenlere, yapay zekanın eğitim süreçlerinde bilinçli, etik ve etkili kullanımına yönelik eğitim veriliyor.

Dicle Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "4005 Yapay Zeka Eğitimiyle Alfa Kuşağı Öğretmenlerine Yenilikçi Yaklaşım" projesi başladı.

Bingöl Üniversitesi, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, farklı üniversiteler ve çeşitli kurumların katkısıyla yürütülen proje kapsamında 1-4 Eylül'de öğretmenlere yönelik uygulamalı atölyeler, çalıştaylar ve seminerler düzenleniyor.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Kocaman, programın açılışında yaptığı konuşmada, eğitim alanındaki yenilikçi çalışmaları önemsediklerini belirtti.

Üniversitenin bu tür projelere imkanları ölçüsünde destek verdiğini aktaran Kocaman, "Çok kıymetli bir proje. Üniversite ve fakülte olarak ev sahipliği yaptığımız için ayrıca gurur duyuyoruz. Emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Betül Yıldızhan Bora da katılımcılara projenin içeriği ve uygulanacak eğitim programı hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında öğretmenlerin yapay zeka araçlarını tanımalarının yanı sıra bu teknolojileri eğitim ortamlarında pedagojik açıdan doğru ve etkili şekilde kullanabilmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı eğitimlerde, yapay zekanın eğitimde kullanımı uygulamalı ve interaktif çalışmalarla ele alınıyor.

Programda, yapay zekanın pedagojik kullanımının yanı sıra etik, bilinçli ve yaratıcı kullanımına ilişkin eğitimlere de yer veriliyor.