Diyarbakır'da Turizm Polisi Göreve Başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Turizm Polisi Göreve Başladı

Diyarbakır'da yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak ve rehberlik hizmeti sunmak amacıyla turizm polisi göreve başladı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda İngilizce, Almanca, Arapça ve Kürtçe bilen polisler görevlendirildi. İlk etapta 16 polis memuru turistlerin güvenliğini sağlayacak ve rehberlik hizmeti sunacak. Turizm polisleri, tarihi ve kültürel mekanlarda görev yapacak ve turistlerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak.

31.07.2024 14:11
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"Medeniyetler kenti" Diyarbakır'da, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamaları, onlara rehberlik hizmeti sunmaları için "Turizm polisi" göreve başladı.

33 medeniyete ev sahipliği yapan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, tarihi Ulu Cami, Ongözlü Köprü, restore edilen kiliseler, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanlar ile çarşıların ziyaretçi akınına uğradığı kentte turizm polislerinin görev yapması için İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğünce kentin tarihi ve kültürel mekanlarında hizmet sunması için İngilizce, Almanca, Arapça ve Kürtçe bilen polisler görevlendirildi.

İlk etapta 16 polis memuru, hem yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlayacak hem de gerektiğinde onlara rehberlik hizmeti sunacak.

Bu kapsamda merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye gelen yerli ve yabancı turistleri karşılayan ekipler, turistlere hem güvenlik hem de rehberlik hizmeti sundu.

"Personel sayımızı artıracağız"

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel birikimiyle güzide bir şehir olduğunu belirterek, son yıllarda yakalanan huzur ve güven ortamı sayesinde turizmde sağlanan gelişmeleri gördüklerini söyledi.

Emniyet teşkilatı olarak bu hizmete katkı sunmak için ülkede sadece 6 ilde bulunan turizm polisi uygulamasını Diyarbakır'da da başlattıklarını belirten Kaya, şu an için 16 polisin bu alanda görevlendirildiğini ifade etti.

Kaya, Diyarbakır'ın kültürüyle, tarihiyle ve gastronomisiyle öne çıkan bir kent olduğunu, Batı illerinden çok fazla turistin kenti ziyaret ettiğini dile getirerek, onlara daha kaliteli güvenlik hizmeti vermek adına bu girişimde bulunduklarını anlattı.

Diyarbakır'da polisin gece gündüz halkın güvenliği ve huzuru için çalıştığına işaret eden Kaya, yeni hamleler ve teknolojik gelişmeler de kullanılarak kentte çok önemli bir huzur iklimi yakalandığını vurguladı.

Kaya, şunları kaydetti:

"Halkımız huzur ve güven içerisinde gece yarılarına kadar sokaklarda rahatça dolaşabilmektedir. Turistlerimiz Diyarbakır'ın her sokağına rahatça girebilmektedir. Son iki bayramda kentteki otellerde, misafirhanelerde yer bulunamadı. Buna polisevi de dahil. Yaşanan gelişmeleri görerek bu adımı attık. Arkadaşlarımızdan İngilizce, Almanca, Arapça ve Kürtçe bilenleri seçtik. Turizm lokasyonlarında acil ihtiyacı olan ve güvenlik sorunu yaşayan turistlerimize cevap verebilmekteler. Bu hizmetlerimizin hem kalitesini hem de faaliyet alanını daha da artırmayı düşünüyoruz. Personel sayımızı da artıracağız. Arkadaşlarımıza tarihsel ve kültürel bilgiler de vererek en azından turistlere doğru rehberlik etme imkanını yakalayacağız."

Kaya, ekiplerin, turistlerin en çok tercih ettiği tarihsel ve kültürel lokasyonlarda görev yapacağını belirtti.

"Turistlerin kendilerini güvende hissetmeleri için yanlarındayız"

Turizm polislerinden Fatma Arslan, kentte yerli ve yabancı turist sayısının son dönemde arttığını söyledi.

Arslan, şöyle dedi:

"Yerli ve yabancı turistlerimize güvenlik konusunda yardımcı olmaktayız. Daha önce Londra'da kaldığım için dilimi geliştirmiştim. Arkadaşlarımız da dil biliyor. Yabancı turistlerin kendilerini güvende hissetmeleri için yanlarındayız. Bizleri çok sıcak karşılıyorlar. Yabancı turistler polise direkt ulaşım konusunda bu kadar yakın olabilmenin gururunu yaşadıklarını söylüyorlar. Bizleri gördüklerinde daha mutlu ve güvende hissettikleri yönünde geri dönüş aldık."

İstanbul'dan Diyarbakır'a gezmek için gelen Sevda Kol, ilk kez turizm polisine denk geldiğini belirterek, bunun faydalı bir uygulama olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Turizm Polisi Göreve Başladı - Son Dakika

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