Diyarbakır'da Turizm Polisleri Hizmette
Diyarbakır'da Turizm Polisleri Hizmette

20.03.2026 17:11
Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda turizm polisleri, 7 dilde güvenlik ve rehberlik sağlıyor.

DİYARBAKIR'da Ramazan Bayramı tatiliyle artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kentte görev yapan turizm polisi ekipleri, 7 dilde hizmet vererek yerli ve yabancı turistlere rehberlik ve güvenlik sağlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 17 kişilik ekip; İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca dillerinde hizmet sunuyor. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan kentte, özellikle Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi noktalarda yoğunluk yaşanıyor. Bu bölgelerde görev yapan ekipler, ziyaretçileri karşılayıp yönlendirme, bilgilendirme ve güvenlik hizmeti veriyor. 2024'te görevlendirilen ekip, özellikle tarihi mekanların bulunduğu Sur ilçesinde devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Kendilerine tahsis edilen elektrikli araçlarla bölgede dolaşan ekipler, turistlerle bire bir iletişim kuruyor. Günde ortalama 4 bin ziyaretçiyle temas kuran turizm polisleri, hem güvenliği sağlıyor hem de kentin tanıtımına katkı sunuyor. Polisler, ayrıca yabancı dil bilmeyen esnafa da destek vererek turistlerle iletişimi kolaylaştırıyor.

'POLİSLERİ GÖRÜNCE KENDİMİ ÇOK GÜVENDE VE HUZURLU HİSSETTİM'

Fildişi Sahili'nden gelen Eric Essagne, "Diyarbakır'dan önce de İstanbul'a gittim. Burayı çok beğendim. Burada turizm polislerini görünce kendimi çok güvende ve huzurlu hissettim. Bayram çok güzel geçiyor. Diyarbakır ciğerini çok beğendim" diye konuştu.

'HALKIN, TURİSTLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN GÜZEL BİR ŞEY'

İzmir'den gelen Zerrin Erbarışık ise polis ekiplerine teşekkür ederek, "Diyarbakır'da tarihi Ulu Cami önündeyiz. İzmir'den turla geldik. İlk defa geliyorum Diyarbakır'a, çok merak ediyordum. Turizm polisleri varmış. Onlar da güzel bir görev, iyi bir şey yapıyorlar. Halkın, turistlerin güvenliği için güzel bir şey. Turizm polislerinin yabancı dil bilmeleri de güzel" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Turizm, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
