Diyarbakır\'da UMKE tarafından eğitim tatbikatı tamamlandı

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Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından 5 gün süren eğitim tatbikatı tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen teorik eğitim sonrası saha eğitimleri ve tatbikatı İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldı.

UMKE Temel Eğitim müfredatındaki konularla ilgili katılımcılar bilgilendirildikten sonra zorlu saha koşulları organize edilerek yapılan tatbikatla bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.

Eğitim süresince katılımcılara temel yaşam desteği, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, ip bağlama teknikleri, medikal çanta kullanımı, hasta sabitleme, yüksekten inme, enkazdan hasta ve yaralı kurtarma konularında oluşturulan istasyonlarda, teorik ve pratik eğitimler verilerek katılımcıların eğitim konuları kapsamında uygulama yapmaları sağlandı.

3 gün teorik, 2 gün pratik olmak üzere toplamda 5 gün süren eğitim sonunda 35 kursiyer, 17 eğitmen ve 7 mihmandarın katılımıyla yapılan tatbikatta, senaryo gereği merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Menekşe Apartmanı'nda meydana gelen patlama sonucu enkaz altında kalan ve yaralanan vatandaşlar olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Patlama sonucu yaralanan vatandaşlar UMKE tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından enkazdan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.