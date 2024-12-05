Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonları: 52 Tutuklama

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DİYARBAKIR'da, polis ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 452 şüpheliden 52'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 1 Ocak ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 452 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 52'si, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkardıkları mahkemece tutuklanarak cezaevlerine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında da adli işlem yapıldı. Operasyon ve sokak çalışmalarında ise 190 kilo 963 gram skunk, 97 kilo 368 gram esrar ve türevleri,195 kilo 296 gram metamfetamin, 1163 sentetik ecza, 1 kilo 160 gram senetetik kannabinoid- bonzai, 182 ecstasy, 198 gram kokain, 78 captagon, 257 gram eroin ele geçirildi.

Haber- Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR,