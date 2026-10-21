Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 44 bin 327 kök kenevir/skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 44 bin 327 kök kenevir/skunk ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı. Operasyonlarda 44 bin 327 kök kenevir/skunk ile 3 kilogram esrar ele geçirildi, 12 şüpheliye işlem yapıldı.
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 44 bin 327 kök kenevir/skunk, 3 kilogram esrar ele geçirildi, yakalanan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
???????
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?