Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 44 bin 327 kök kenevir/skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 44 bin 327 kök kenevir/skunk, 3 kilogram esrar ele geçirildi, yakalanan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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