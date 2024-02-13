Diyarbakır'da DEM Partili milletvekillerinin katıldığı 'Özgürlük yürüyüşü'nde gerginlik yaşandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da DEM Partili milletvekillerinin katıldığı 'Özgürlük yürüyüşü'nde gerginlik yaşandı

Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen DEM Partili milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, alışveriş merkezi önünde 'Özgürlük yürüyüşü' düzenledi. Yürüyüş sırasında çıkan gerginlikte 1'i kadın 3 kişi polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. DEM Partili bazı milletvekilleri ise oturma eylemi yaparak yolu trafiğe kapattı.

13.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:47
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Diyarbakır'da Valiliğin etkinliğin yasağına rağmen DEM Partili milletvekillerinin de olduğu grubun bir alışveriş merkezi önünde düzenlediği 'Özgürlük yürüyüşü'nde çıkan gerginlikte 1'i kadın 3 kişi polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. DEM Partili bazı milletvekilleri oturma eylemi yaparak yolu trafiğe kapattı.

Diyarbakır\'da DEM Partili milletvekillerinin katıldığı \'Özgürlük yürüyüşü\'nde gerginlik yaşandı
Kaynak: DHA

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