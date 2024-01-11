Diyarbakır\'da vatandaşlar Regaip Kandilini camilere giderek idrak etti

Diyarbakır'da camilere giden vatandaşlar Regaip Kandilini idrak edip dua etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen '3 Aylar'ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.

Vatandaşlar, Regaip Kandilini İslam alemi için 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen Ulu Caminde ve Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesine gelerek namaz kıldı, kırat dinledi, dualar edip idrak etti.

Vatandaşlardan Mustafa Baturay, kandili kutlamak, kıratı dinlemek, mazlum olan bütün halklara dua etmek için geldiğini söyledi.

"Zulüm altında olan Filistin halkın, zulüm altında olan bütün halklara herkesten dua talep ediyoruz, bizde dua ediyoruz" diyen Baturay, "Bütün Müslüman kardeşlerimizin kandilini kutluyoruz" dedi.