 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da vatandaşlar Regaip Kandilini camilere giderek idrak etti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da vatandaşlar Regaip Kandilini camilere giderek idrak etti

Diyarbakır'da Regaip Kandili, camilerde dualarla kutlandı. Vatandaşlar, Ulu Cami ve Selahaddin Eyyubi Camii'ne gelerek namaz kıldı, kırat dinledi ve dua etti. Mustafa Baturay, kandili kutlamak ve mazlum halklara dua etmek için geldiğini belirtti.

Diyarbakır\'da vatandaşlar Regaip Kandilini camilere giderek idrak etti
11.01.2024 - 22:28,  Güncelleme: 22:30
Abone Ol

Diyarbakır'da camilere giden vatandaşlar Regaip Kandilini idrak edip dua etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen '3 Aylar'ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.

Vatandaşlar, Regaip Kandilini İslam alemi için 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen Ulu Caminde ve Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesine gelerek namaz kıldı, kırat dinledi, dualar edip idrak etti.

Vatandaşlardan Mustafa Baturay, kandili kutlamak, kıratı dinlemek, mazlum olan bütün halklara dua etmek için geldiğini söyledi.

"Zulüm altında olan Filistin halkın, zulüm altında olan bütün halklara herkesten dua talep ediyoruz, bizde dua ediyoruz" diyen Baturay, "Bütün Müslüman kardeşlerimizin kandilini kutluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Selahaddin Eyyubi, Regaib Kandili, Diyarbakır, 3 Aylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da vatandaşlar Regaip Kandilini camilere giderek idrak etti - Son Dakika


23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29
Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04
İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak

Son Dakika
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 23:30:33. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da vatandaşlar Regaip Kandilini camilere giderek idrak etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement