Diyarbakır\'da Bağlar Belediyesi tarafından ücretsiz müzik eğitimi veriliyor

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Diyarbakır'da Bağlar Belediyesince vatandaşlara ücretsiz temel müzik eğitimi veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı merkezlerde, ücretsiz olarak farklı yaş gruplarındaki vatandaşların temel becerileri ile toplumsal dayanışma ruhunu geliştirmeyi amaçlayan kurslar ve ücretsiz eğitim programları devam ediyor.

Bu kapsamda uzman eğitimciler ve usta öğreticiler tarafından müzik eğitimi veriliyor. Eğitimlere katılanlar müzikle ilgili becerilerini geliştiriyor ve eğlenceli vakit geçiriyor.

Bağcılar Mahallesi'nde bulunan eğitim merkezlerindeki bu çalışmalar haftanın her günü yoğun bir katılımla sürüyor.