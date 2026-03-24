Diyarbakır'da Yağmur Çiftçiyi Sevindirdi
Diyarbakır'da Yağmur Çiftçiyi Sevindirdi

Diyarbakır'da Yağmur Çiftçiyi Sevindirdi
24.03.2026 11:00
Diyarbakır'da 3 gün süren sağanak yağmur, tarımsal üretimi olumlu etkiledi, çiftçilerin yüzü güldü.

DİYARBAKIR'da 3 gün etkili olan sağanak, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, "Eğer geçen günlerde yağan yağmurun yarısı nisan ayında yağarsa ürün, bitki kurtuldu demektir. Dolayısıyla çiftçinin yüzünün de güleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'da 3 gün boyunca etkili olan sağanak, tarımsal üretim ve su kaynaklarına olumlu yansıdı. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, kış aylarında görülen kar yağışı ile son yağmurların yer altı su kaynaklarını beslediğini, hububat ve bitkisel üretim açısından olumlu bir tablo oluştuğunu belirtti.

'BARAJLAR NEREDEYSE TÜKENME NOKTASINA GELMİŞTİ'

Yağışların barajlardaki doluluk oranına da katkı sunduğunu ifade eden İskenderoğlu, "Kış aylarında belki bir-iki saat kar yağdı, birileri evlerinden çıkamadı, rahatları bozuldu ama onun dışında çiftçinin, üreticinin, ülkemizin yer altı kaynakları, yer altı suları, barajlarımız için beklediğimiz kar ve yağmurdu. Olumsuz hiçbir tarafı yoktu. Uzun zamandır bölgemiz bu kadar kar almamıştı. Çok iyi oldu. Sanırım 3 sefer kar yağdı. En sondaki biraz daha yerde kaldı. Bu da hem yer altı suları için bunun yanında da ilimizin etrafında bölgemizi de besleyen büyük barajlar, işte Batman Barajı'ndan, Dicle Kralkızı Barajı'ndan tutun, Devegeçidi Barajı'na kadar, yanı başımızda Ilısu Barajı'na kadar, bu barajların tamamı biliyorsunuz neredeyse tükenme noktasına gelmişti. Balıklar bile tehlikeye girmişti. Allah'a şükredelim. Son günlerde yağan yağmurlar da hem bölgemiz için hem de ülkemiz için çok iyi oldu. Beklediğimiz yağmurlardı. Bu yağmurların önümüzdeki nisan ayında da bu şekilde yağması durumunda harmanda çiftçimizin yüzünün güleceğini tahmin ediyorum. Özellikle buğday, arpa, verim ve rekolteye ciddi anlamda olumlu yönde etki edeceğini düşünüyorum" dedi.

'65 İLDE CİDDİ ANLAMDA KURAKLIK YAŞANMIŞTI'

İskenderoğlu, "Sizin de bildiğiniz gibi geçen yıl ve önceki yıl Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin yaptığı son araştırmalarda 65 ilde ciddi anlamda kuraklık yaşanmıştı. Şu ana kadar yağan yağmurların nisan ayında da bu veya bunun çeyreği kadar bile yağması halinde rekolteye ve hasada olumlu olarak etki edeceğini düşünüyoruz. Tabii bu hububat tarafı, bir de bitkisel üretim tarafı var; pamuk ve mısır. Barajlarda su olmadığı zaman ve yağmur fazla yağmadığı zaman yer altı suları kaynakları çöküyor. Mesela 200 metreden su çıkartmak farklı, 500 metreden su çıkartmak farklı maliyetli oluyor. Mesela barajlarda, örneğin Devegeçidi Barajı'nda su olmadığı zaman Dicle Kralkızı Barajı'ndan su pompalanıyor, transfer ediliyor Devegeçidi Barajı'na. O da çiftçiye bir maliyet olarak yansıyor. DSİ'den aldığım bilgilere göre; bir haftadır Devegeçidi Barajı'nda su tahliyesi başlamış. Zaten Dicle Kralkızı Barajı'nda sorun yoktu ve tribünler çalışıyordu, elektrik üretiyor. Şimdi enerji tarafından da ülkemize enerji lazım. Diyarbakır'da biliyorsunuz; muhteşem bir yağmur yağdı. Eğer geçen günlerde yağan yağmurun yarısı nisan ayında yağarsa ürün, bitki kurtuldu demektir. İnşallah da bekliyoruz, meteoroloji tahminlerinde de nisan ayının da yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tabii bu bir tahmindir ve dolayısıyla çiftçinin yüzünün de güleceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağanak Yağmur, Hava Durumu, Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yağmur Çiftçiyi Sevindirdi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi
Yıllar sonra bir ilk Türkiye’nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi
Resmi açıklama geldi Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Dün gece sen de uyuyamadın mı İşte nedeni Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:16:50.
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yağmur Çiftçiyi Sevindirdi - Son Dakika
