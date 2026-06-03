YANGINA MÜDAHALE KASK KAMERASINDA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairesinin çocuk odasında çıkan ve 1 kişinin dumandan etkilendiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahale anı, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evin kullanılamaz hale geldiği de yer aldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.
Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Yangın Anı Kask Kamerasında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?