Diyarbakır'da Yangın: Çocuklar Kurtarıldı

ÇOCUKLARIN KURTARILMASI KAMERADA
Diyarbakır'da 11 katlı binanın 8'inci katındaki dairede çıkan ve 1'i bebek, 1'i çocuk 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bebek ve çocuk yangın merdiveniyle kurtarılırken, itfaiye erinin alevlerin arasında yangına müdahalesi yer aldı.
Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
