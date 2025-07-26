KONTROL ALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsal Duru Mahallesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Özcan ARGİN/ LİCE (Diyarbakır),
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?