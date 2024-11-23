Diyarbakır\'da \'Yedi Yüz, Bir Şehir\' Sergisi

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Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Diyarbakır Sanat İnisiyatifi tarafından merkez Sur ilçesindeki Zerzevan Konağı'nda açılan sergide, kentin farklı yüzlerini ve hikayelerini sanat yoluyla ifade etmeyi amaçlayan 7 sanatçının eserleri yer alıyor.

Şehrin kültürel ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seren sergi, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.