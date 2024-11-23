Diyarbakır'da "Yedi Yüz, Bir Şehir" karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
Diyarbakır Sanat İnisiyatifi tarafından merkez Sur ilçesindeki Zerzevan Konağı'nda açılan sergide, kentin farklı yüzlerini ve hikayelerini sanat yoluyla ifade etmeyi amaçlayan 7 sanatçının eserleri yer alıyor.
Şehrin kültürel ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seren sergi, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 'Yedi Yüz, Bir Şehir' Sergisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?