Diyarbakır'da Yenidoğan Eğitimi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yenidoğan Eğitimi

Diyarbakır\'da Yenidoğan Eğitimi

Diyarbakır'da sağlık personeline yönelik yenidoğan canlandırma eğitimi düzenlendi.

18.10.2024 13:50
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Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık personeline yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9-11 Ekim'de yenidoğan ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sağlık personellerine yönelik eğitim verildi.

Doğumda gelişebilecek yenidoğan ölümleri ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tutan ve 3 gün süren eğitime, kamu, üniversite ve özel hastanelerin doğum salonlarında görev yapan 7 hekim, 5 ebe, 9 hemşireden oluşan 21 sağlık çalışanı katıldı.

Eğitim programında NRP eğitimcileri tarafından yenidoğana yapılan müdahalelerde güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı.

??????????????Eğitimin son gününde yazılı ve uygulama sınavının değerlendirilmesi sonucu başarılı olan kursiyerlere sertifika verildi.

Kaynak: AA

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