Diyarbakır\'da Yıkım Sırasında 7 Katlı Bina Çöktü

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DİYARBAKIR'da, depremde ağır hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen 7 katlı binanın, güvenlik önlemleri alınarak yıkımı gerçekleştirildi. Binanın bir bölümü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle etrafı toz bulutu kaplarken, kara yolu ise bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.