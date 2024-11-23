Diyarbakır'da Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Selim Kaya Birinci Oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Selim Kaya Birinci Oldu

Diyarbakır\'da Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması\'nda Selim Kaya Birinci Oldu

Diyarbakır'da düzenlenen Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı muhabiri Selim Kaya, fotoğraf dalında birincilik ödülünü kazandı. Yarışmada toplamda 12 eser birincilik, 7 eser ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

23.11.2024 13:29  Güncelleme: 13:31
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DİYARBAKIR'da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) bu yıl 38'incisini düzenlediği 'Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı Muhabiri Selim Kaya, fotoğraf dalında birincilik ödülü aldı.

Mesleki çalışmaları teşvik etmek ve başarılı eserleri taçlandırmak amacıyla GGC tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda; Türkiye'nin değişik yerlerinden çok sayıda eser, seçkin jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yarışma sonucunda çeşitli dallarda 12 eser birinciliğe layık görülürken, 7 esere mansiyon ödülü verildi. Yaklaşık 35 yıldır yurt içi ve yurt dışında yaban hayatını gözlemleyip, fotoğraflayan DHA Muhabiri Selim Kaya'ya, fotoğraf dalında 'DHA muhabiri çekti, Diyarbakır'da ilk kez görüldükleri ortaya çıktı' haberiyle birincilik ödülü verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Selim Kaya Birinci Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Selim Kaya Birinci Oldu - Son Dakika
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