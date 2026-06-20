Diyarbakır'da YKS Heyecanı başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da YKS Heyecanı başladı

Diyarbakır\'da YKS Heyecanı başladı
20.06.2026 11:22
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Diyarbakır'da YKS'nin ilk oturumu TYT başladı; veliler çocuklarına destek oldu.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye'deki 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Belgrad'da düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) Diyarbakır'da da başladı. Yenişehir ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Lisesi ile 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne aileleriyle gelenler için son uyarının ardından kapılar kapandı ve sınav başladı.

'SAĞLIKÇI OLMAK İSTİYOR'

Velilerden Hüseyin Zengin (50), "Gördüğünüz gibi bütün herkes çocuğunu getirmiş, kimi kardeşini getirmiş. İnşallah bu çocukların emekleri boşa çıkmaz. Gerçekten hak edenler, bir yerlere yerleşip hak ettikleri şekilde bir yerlere girerler. Bu ülkeye, bu vatana, bu millete en iyi şekilde hizmet ederler. Çocuğumun hedefi; sağlık okuduğu için sağlıkçı olmak istiyor. Biz de ona destek olmaya çalışıyoruz. Umarım dediğimiz gibi bu insanlarımıza ve ülkemize hayırlı bir evlat olmasını temenni ederiz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIN HEDEFİ TIP'

İki çocuğu sınava giren Cuma Güldallı (47) ise "Tüm sınava giren öğrencilere başarılar diliyorum. Kendi çocuklarıma da başarılar diliyorum. Bu şekilde onları burada bekliyoruz. Her 2 çocuğumun da hedefi, tıp bölümünü kazanmak. İnşallah hedeflerine ulaşırlar. Dualarımızla onları motive etmeye çalışıyoruz ve burada bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da YKS Heyecanı başladı - Son Dakika

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