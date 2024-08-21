Diyarbakır'da Yorgun Merminin İsabet Ettiği Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yorgun Merminin İsabet Ettiği Kadın Yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yürüyen 66 yaşındaki kadının sırtına yorgun mermi isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

21.08.2024 22:46
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Diyarbakır'da yorgun merminin isabet ettiği 66 yaşındaki kadın yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 629. Sokak'ta yürüyen K.K'nin sırtına yorgun mermi isabet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.

Merminin sırt bölgesini sıyırdığı belirlenen K.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Kayapınar, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yorgun Merminin İsabet Ettiği Kadın Yaralandı - Son Dakika

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