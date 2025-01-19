Diyarbakır'da Zorla Kaçırma Olayında Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Zorla Kaçırma Olayında Tutuklama

Diyarbakır\'da Zorla Kaçırma Olayında Tutuklama

Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda zorla kaçırılan genç, serbest bırakıldı; şüpheli tutuklandı.

19.01.2025 16:46
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir gencin akaryakıt istasyonunda zorla otomobile bindirilip kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Aziziye Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan yakıt alan F.Y. (16), bir otomobilden inen 4 kişi tarafından zorla araca bindirildi.

Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen S.A.Y'ye (16) şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş etti.

Olay yerinden kaçan S.A.Y. yaralanmazken, F.Y. otomobille kaçırıldıktan bir süre sonra serbest bırakıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmada kimliği tespit edilen şüphelilerden M.K. (23) ekiplerce gözaltına alındı. Zanlının 3 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, her iki tarafın olay öncesi trafikte tartıştığı ve mağdurların şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yenişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Zorla Kaçırma Olayında Tutuklama - Son Dakika

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