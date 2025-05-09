Diyarbakır'daki Kadınlardan 'Aile Yılı' Tepkisi: "Aile Değil Özgürlük İdealimizdir" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'daki Kadınlardan 'Aile Yılı' Tepkisi: "Aile Değil Özgürlük İdealimizdir"

Diyarbakır’da bir araya gelen kadınlar düzenledikleri yürüyüşle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesine tepkilerini dile getirdi. Yürüyüşün ardından basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Eğitim Sen 1 No'lu Şube Kadın Sekreteri Arzu Koç, "Kadınların birçok ayrımcılığın öznesi olduğu günümüzde kadınlara bu ötekileştirme üzerinden bir ayrımcılık daha yüklenmektedir. Aile değil özgürlük idealimizdir. Bedenimiz, kimliğimiz, hayatımız bizimdir” ifadelerini kullandı.

09.05.2025 19:07  Güncelleme: 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da bir araya gelen kadınlar düzenledikleri yürüyüşle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesine tepkilerini dile getirdi. Yürüyüşün ardından basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Eğitim Sen 1 No'lu Şube Kadın Sekreteri Arzu Koç, "Kadınların birçok ayrımcılığın öznesi olduğu günümüzde kadınlara bu ötekileştirme üzerinden bir ayrımcılık daha yüklenmektedir. Aile değil özgürlük idealimizdir. Bedenimiz, kimliğimiz, hayatımız bizimdir" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı ve Dicle Amed Kadın Platformu öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesine, kadına yönelik şiddet, normal doğum tartışmalarına tepkileri dile getirmek amacıyla "Kadına ve kadın bedenine yönelik politikaları kabul etmiyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden başlayıp, Dağkapı Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşün ardından katılımcı kurumlar adında hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Eğitim Sen 1 No'lu Şube Kadın Sekreteri Arzu Koç okudu.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilanı bir takvim düzenlemesi değil, bir iktidar manifestosu olduğunu ifade eden Koç, "Kadını anne, eş, doğuran olarak sınırlamaya çalışan, bedenimize, hayatımıza, kararlarımıza el koymayı amaçlayan ataerkil siyasetin güncel ifadesidir. 2025'i "Aile Yılı" ilan eden zihniyet, yalnızca kadınlara ne yapması gerektiğini söylemiyor; kadınları kim olduklarını unutturmaya, onları tekil bir kimliğe hapsetmeye çalışıyor. Bizler biliyoruz ki bu bir tercih değil, politik bir müdahaledir. Erkekler tarafından "Normal doğum" pankartlarıyla statlara taşınan doğurganlık dayatması, kamusal alanda doğrudan bedenimize çekilmek istenen bir sınır çizgisidir. Bu sınırla, bizlere, yalnızca kadınlara ait olan yaşamlarımızı, kararlarımızı, bedenimizi, devlete, erkeğe, aileye zimmetlemeye çalışmak istenmektedir" diye konuştu.

"Failler korunuyor, cezalar hafifletiliyor, kadınlar ise susmaya, boyun eğmeye zorlanıyor"

Kadına yönelik şiddete de değinen Koç, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Çıplak hakikat ise yaşamda başkadır. Doğum hizmetlerinin çöktüğü, kadın doğum uzmanı bulunamayan, ameliyathaneleri işlemeyen, hastaların yolda doğum yaptığı bölgelerde; kadınlara doğum biçimi dayatmak, sağlık hakkının değil, ideolojik denetimin adıdır. Bitlis'te, Şırnak'ta, Adıyaman'da, Van'da kadınların yaşamı riske atılırken; kadınların doğurması değil, yaşaması dahi güvence altında değildir. Bu şartlar altında "normal doğum"u teşvik etmek, kadınlara yönelik sistematik ihmalin üzerini örtme çabasıdır. Üstelik bu politikalar yalnızca sağlıkla sınırlı değildir. Kadınlara "Aile Yılı" gibi uygulamalarla roller dayatılırken, yaşamlarımızı hedef alan gerçek tehlikeler görmezden gelinmektedir. Hakikat her gün kadınların erkekler tarafından öldürülmesidir. Hakikat, her geçen gün artan kadın cinayetleri, cinsel saldırı/cinsel taciz ve cinsel istismardır . Kadınlar sokakta, işyerinde, evde; kısacası yaşamın her alanında şiddetin hedefi haline getirilirken, iktidar şiddeti önleyecek politikalar üretmek yerine, bu yaşatmama kültürünü, bu yok etme kültürünü aile kutsamasıyla besliyor. Failler korunuyor, cezalar hafifletiliyor, kadınlar ise susmaya, boyun eğmeye zorlanıyor."

"Eşitlik istiyor, özgürlük talep ediyoruz"

"Bildiğimiz ve hep söylediğimiz gibi eril iktidar, kadının bedenini, emeğini, kimliğini denetleyerek toplumu şekillendirmeye çalışıyor" diyen Koç, "Kadınları doğurmakla, aileyi büyütmekle görevlendiren bu sistem; aynı anda kadınları yoksullaştırmakta, şiddeti görünmez kılmakta ve onları hayattan dışlamaktadır. Ama biz buradayız. Biz; bu coğrafyada inkar edilmiş susturulmak istenen ama susmayan kadınlarız. Anneliği kutsayanlara karşı yaşamı savunuyoruz. Eşitlik istiyor, özgürlük talep ediyoruz. Bizi aileyle, doğurganlıkla sınırlamak isteyen her iktidarın karşısında durduk ve durmaya devam edeceğiz. İktidar vajinal doğumu "normal/doğal doğum" şeklinde nitelendirerek adeta kadınları doğum biçimine göre ötekileştirmektedir. Kadınların birçok ayrımcılığın öznesi olduğu günümüzde kadınlara bu ötekileştirme üzerinden bir ayrımcılık daha yüklenmektedir. Kadının doğumu bir propaganda nesnesi haline getirilemez! Kadınlar doğurmak zorunda değildir; yaşamak, direnmek, değiştirmek hakkına sahiptir. Aile değil özgürlük idealimizdir. Bedenimiz, kimliğimiz, hayatımız bizimdir. Bizden habersiz ilan edilen hiçbir yıl bizi temsil etmez, etmeyecek. Kadınlar birlikte güçlüdür, mücadelemiz geri döndürülemezdir" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki Kadınlardan 'Aile Yılı' Tepkisi: 'Aile Değil Özgürlük İdealimizdir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:35:56. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'daki Kadınlardan 'Aile Yılı' Tepkisi: "Aile Değil Özgürlük İdealimizdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.