Diyarbakır'daki Konteyner Kent Boşaltılıyor

Haber: Ahmet ÜN - İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da kurulan konteyner kent boşaltılıyor. Gazetecilere açıklama yapan Vali Murat Zorluoğlu, konteyner kentte yaşayan 115 aileden 31'inin deprem konutu sahibi olduğunu, 94'ünün de daha deprem öncesinde kiracı olduğunu belirterek, "Dolayısıyla burada şu anda var olan 155 ailenin esasında tamamının burayı boşaltması gerekiyordu bu zamana kadar. Ama artık geldiğimiz noktada İçişleri Bakanlığımızda artık bu konteyner kentlerin Allah muhafaza yeni afetler için kapatılıp hazır hale getirilmesini istiyor. Çünkü biz artık süremizin de sonuna geldik. Yarın itibarıyla oranın elektriklerini kesmek zorunda kalacağız. Yarın itibarıyla elektrik hizmeti bunlara verilemeyecek" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Diyarbakır'da, AFAD tarafından depremzedelerin barınmaları için kurulan konteyner kenttin boşatılma kararı alındı. İçişleri Bakanlığı'nca alınan kararı, 40 Diyarbakır Valiliği tarafından konteyner kentte yaşayanlara tebliğ edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından olası yeni afetler için hazırlanması için boşaltılma kararına uyulmaması üzerine yarın konteyner kentin elektriği kesilecek.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı değerlendirmede konteyner kentte 155 ailenin yaşadığı bilgisini paylaştı. 155 aileden 31'ninin deprem konutu sahibi olduğunu aktaran Vali Zorluoğlu, 2 ailenin hak ettikleri konutun anahtarını almadıklarını dile getirdi. 94 ailenin ise deprem öncesinde kiracı olduklarını hatırlatan Vali Zorluoğlu, konteyner kentinin boşaltılması için ailelere 40 gün önce tebligatta bulunduklarını söyledi.

Tebligata rağmen aileler konteyner kentinin boşaltmaması nedeniyle konteyner kentinin elektriğinin yarın kesileceğini söyleyen Vali Zorluoğlu, "Kontenyer kentinin boşaltılması için okulların tatil edilmesini bekledik. Kendilerine ev verilmesine rağmen 31 aile halen konteyner kentte yaşıyor. Hatta bunlardan iki tanesi anahtarlarını bile almadılar. Dolayısıyla bunların zaten hemen çıkması gerekiyordu. Yeni evlerine taşınmaları gerekiyordu. Ama okullar devam ettiği için çocuklar mağdur olmasın diye biz okulların bitimine kadar buraları zorla veya işte bir şekilde tahliye cihetine gitmedik" dedi.

Devlet olarak depremden zarar gören vatandaşlara daha hassas davrandıklarını aktaran Vali Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz mayıs ayında okulların bitimi ile birlikte buranın tamamını tahliye edileceğini o zamana kadar kendilerine bir çözüm bulmaları gerektiğini kendilerine resmi olarak ilettik. Tebligatlar yaptık. Yani 40 güne yakın süre verdik. Şimdi artık buranın kapatılması lazım. Yani çünkü bunun her şeyin olduğu gibi bunda bir sonunun olması lazım. 22 tanesinin zaten depremde evleri az hasarlı veya hasarsız. Yani her an gidip taşınabilir. Bir mahsuru yok. 94 tanesi de kiracıydı. Deprem olduğunda bunlar zaten kiradaydılar. Depremden sonra kiraladıkları evleri hasar gördü ve onlar da konteyner kente taşındılar. Dolayısıyla hak sahibi değiller. Yine aynı statü aynı şekilde kiracı olarak hayatlarına devam ettirmeleri gerekiyor. Biz devlet olarak tabii ki depremden zarar gören vatandaşlarımıza daha hassas davranıyoruz. Bu süreçleri böyle metazori yapmak istemiyoruz. Daha önceden de bunları ilan ettik. Tebligatlarda bulunduk. Ama artık geldiğimiz noktada İçişleri Bakanlığımızda artık bu konteyner kentlerin Allah muhafaza yeni afetler için kapatılıp hazır hale getirilmesini istiyor konteynerlerin. Çünkü biz artık süremizin de sonuna geldik. Yarın itibarıyla oranın elektriklerini kesmek zorunda kalacağız. Yarın itibarıyla elektrik hizmeti bunlara verilemeyecek."