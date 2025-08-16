Diyarbakır'daki örtü yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın kırsal bölgesinde dün çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Lice'nin kırsal Duru ve Arıklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin kırsal Gömeç Mahallesi arasındaki bölgede dün henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.