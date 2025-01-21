Diyarbakır'dan Ankara'ya Barış Ziyareti

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki çağrısının ardından İmralı'da yapılan görüşmelerle devam eden sürece ilişkin Ankara'da siyasi parti temsilcileriyle görüşecek. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, "Sürecin bölge ve Türkiye için ne kadar önemli olduğunu anlatacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki çağrısının ardından İmralı'da yapılan görüşmelerle devam eden sürece ilişkin Diyarbakır'dan Ankara'ya ziyaret başlıyor.

Baro, Tabip Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İnsan Hakları Derneği gibi 116 kuruluşun yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu üyeleri, sürece ilişkin siyasi parti temsilcileriyle görüşecek.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelip, süreçle ilgili bölge halkının ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini paylaşacaklarını söyledi.

"Bu süreçleri doğru yönetmek önemli"

"Türkiye'nin son 40 yıldır çatışma sarmalından bir türlü çıkamadığını" ifade eden Kaya, bu durumun hem demokrasinin hem de ekonominin gelişmesini etkilediğini belirtti. Kaya, şunları kaydetti:

"Bölgede barışın sağlanması açısından başlayan ve görüşülen bir süreç var. Gerek Türkiye'de gerekse de bölgede barışın sağlanması için yapılan çalışmalara biz sivil toplum kuruluşları olarak her zaman destek vermek, bizim her zaman ifade ettiğimiz söylemlerdir. Bunu önemsiyoruz. Çünkü çatışmaların Türkiye'de yarattığı durumu çok iyi görebiliyoruz. Bu sürecin çatışmayla, güvenlik politikalarıyla sonuçlanmayacağını çok iyi bilen yapılardanız. Son dönemlerde yapılan çalışmaların yeni bir çözüm sürecinin ön görüşmeleri olduğunu görebiliyoruz. Bu süreçleri doğru yönetmek önemli. İlk yapılan temaslar önemli. Ama bunun devam edebilmesi için bir toplumsal desteğe ihtiyaç var."

Toplumsal destekle birlikte siyasi partilerin de bir şekilde endişelerinin giderilmesi gerektiğini dile getiren Kaya, "Siyasi partilerin de şiddetin bitmesinin bölge için ne kadar önemli olduğunu bilmesi gerekiyor. Bizim ziyaretin temeli de tam da bu, bu sürece destek verip, sürecin önüne geçilecek provokasyonlara engel olmak, sürecin bölge için ve Türkiye için ne kadar önemli olduğunu anlatacağız, bu anlamda adres gösterilen Meclis'te grubu bulunan partilerin sürece destek vermenin ne kadar gerekli olduğunu, destek alınamadığı takdirde -ki geçen çözüm sürecinde yapılan en büyük eksikliklerinden biri de oydu- istenilen destek elde edilemediği için süreç çok kısa bir sürede maalesef istemediğimiz şekilde sonlandı" diye konuştu.

"Temel hedefimiz özellikle çatışmaların sonlanması"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, sürece özellikle muhalefetin destek olmasının önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem muhalefeti ortak etmek hem de sivil toplum desteğini almakla ilgili hemen hemen Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerle Ankara'da ayrı ayrı görüşme talebimiz olacak. Bu hafta sonu başlayıp, kendilerinin randevu durumlarına göre görüşmeler yapacağız. Temel hedefimiz, özellikle çatışmaların sonlanması ve süreç içerisinde gelişebilecek bizim sürekli yaşadığımız bazı provokatif olayların önüne geçmek için toplumsal desteğin sağlanmasına ilişkin bazı önerilerimiz olacak. Her kesime farklı önerilerimiz olacak. Cumhur İttifakı, DEM Parti gibi siyasi partiler süreci şu aşamada yürüten aktörlerdir. Bu partilerin yapması gerekenleri ve nasıl bir yol gitmeleri gerektiğiyle ilgili önerilerimiz olacak. Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmemiz olacak. Onlara da ana muhalefet partisinin olmadığı, destek vermediği bir çözüm sürecinin Türkiye'de bu sürecin yürütülmesinde büyük sorun yaratacağıyla ilgili ve geçmişte yapılan maalesef ana muhalefetin desteklemediğini görüşüp, muhakkak ana muhalefetin desteğini talep edeceğiz. Diğer muhalefet partileri de dönem dönem desteklerini ifade ettiler. Sadece desteklerini istemek de yeterli değil. Sürecin doğru yürümesi için ileriki aşamada daha doğru tartışılabilmesi için önerilerimiz olacak.

"Türkiye'de her konunun demokratik olarak tartışmasını sağlar"

Biz, hiçbir şeyi getirip çatışmanın önüne koymamamız gerek. Çatışmanın bitmesi Türkiye'de her konunun demokratik olarak tartışmasını sağlar. Temel hedefimiz tam da budur. Bunun için bundan sonra yol haritası oluşurken, evet, geçen süreçte çok farklı farklı süreçler gördük, muhakkak Kürt sorunundan beslenen bu ülkede siyasi parti, yapılar var, bunun da farkındayız, buna karşı sivil toplumu güçlendirme olmazsa olmazdır. Toplumsal destek yaratmak olmazsa olmaz. Bunların hepsi risk. Hiç bunları görmeden sadece bir protokolle veya sadece bir karar alarak çözüm süreci yaratılamaz. Bir toplumsal destek lazım. 40 yıllık bir çatışmalı süreçten bahsediyoruz ve yüzbinlerce, milyonlarca mağdur edilmiş, ölmüş, yaralanmış insanlardan bahsediyoruz. Onun için bu sürecin toplumsal desteği bize göre, en önemli unsurlardan bir tanesidir. Evet, şu an yürüyen süreçte çok büyük sorun olmadığını görebiliyoruz. Ama tabii ki bu tür süreçler zamanla bazı konuların tartışıldığı zaman provokasyona açık hale gelebilir. Bu konuda bazı uyarılarımız olacak. Biz de kendi içimizde toplantılar yaparak, bir noktaya taşıdık. Siyasi partilerle bir araya geldiğimizde bunu paylaşacağız."

"Ülkenin barış iklimine sahip olması gerekiyor"

" Orta Doğu'daki, Suriye'deki son gelişmeler, Türkiye'nin çatışmalardan yorulması, bugün süreçteki aktörlerin yol haritalarına baktığımızda her kesimin geçmiş süreçte ders alarak daha az hata yapmaya çalıştığını görebiliyoruz" diyen Mehmet Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar önemli ayrıntılardır. O hataları en aza indirgemek, yeni hatalar yapmamaya çalışmak ve süreçte çözüme yönelik önerilen, muhalefetin önerisi, sivil toplum kuruluşlarının önerilerine açık olmak, ki bunları görüyoruz, bize de umut veriyor. Bu anlamda bizde umutluyuz. Şu daha iyi, erken olsun olmak yerine önce sağlıklı bir barış ortamı oluşsun, çatışmalar sonlansın bir şekilde, daha sonra demokratik bir ortamda herkes her şeyi Meclis'te tartışacak sağlıklı bir iletişim köprüsü açılsın. Her seçimde bir şekilde şiddetin gölgesinde ülke sürekli seçime gidiyordu. Şiddet, insanların oy kullanma şeklini de bile değiştiriyordu. Bu, Türkiye'de sağlık bir seçimin olmasını da engelliyor. Bir barış ortamı sağlandığı takdirde gerçekten halka doğru şeyler söyleyenler sonuçta sandıkta karşılığını alacak. Onun için de ülkenin barış iklimine sahip olması gerekiyor."