Diyarbakır Deprem Davasında Ceza Kararı - Son Dakika
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Diyarbakır Deprem Davasında Ceza Kararı

Diyarbakır'daki Galeria Sitesi davasında 4 sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

06.12.2024 11:50
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Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan tutuklu inşaat mühendisi ile 3 müteahhide verilen 17 yıl 6'şar ay hapis cezası kararı hukuka uygun bulundu.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Mart'taki karar duruşmasında, tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit ve Şeyhmus Yiğit ile inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine ilişkin sanık avukatları istinaf başvurusunda bulundu.

İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf başvurusunu değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, istinafın reddi nedenlerinin bulunmadığını kararlaştırdı.

Daire, 14 Ağustos'ta sanık Eser'in öldüğünü anımsatarak, TCK'nın 64/1 maddesi atfıyla CMK'nın 223/8 maddesi gereğince davanın düşmesini kararlaştırdı.

10. Ceza Dairesi kararında, şunlar kaydedildi:

"Sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik istinaf başvuruları incelenmiştir. İlk derece mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, vicdani kanının dosya içindeki bilgi ve belgelerle uyumlu olarak somut verilere dayandırıldığı, suçlamaya konu fiillerin, sanıklar tarafından işlendiğinin kesin olarak tespit edildiği, suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmıştır. CMK'nın 280/1-a maddesi gereğince sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine, tutuklama koşullarında bir değişiklik olmaması ve hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kararda, CMK'nın 286, 294, 295. maddeleri uyarınca Yargıtay'da temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Mahkeme heyeti, 22 Mart'taki duruşmada oy birliğiyle alınan kararda 4 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmiş, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA

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