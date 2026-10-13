Diyarbakır Ergani'de araçlar çarpıştı, kamyonet refüje çıktı, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır Ergani'de araçlar çarpıştı, kamyonet refüje çıktı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğle saatlerinde Şirinevler Mahallesi Otogar Kavşağı'nda otomobil ile kamyonet çarpıştı. Savrulan kamyonet refüje çıkarken kazada 2 kişi yaralandı; yaralılar Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 AEY 815 plakalı otomobil ile 80 LH 957 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan kamyonet refüje çıktı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
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