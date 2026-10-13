Diyarbakır Ergani'de araçlar çarpıştı, kamyonet refüje çıktı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Ergani'de araçlar çarpıştı, kamyonet refüje çıktı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğle saatlerinde Şirinevler Mahallesi Otogar Kavşağı'nda otomobil ile kamyonet çarpıştı. Savrulan kamyonet refüje çıkarken kazada 2 kişi yaralandı; yaralılar Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 AEY 815 plakalı otomobil ile 80 LH 957 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan kamyonet refüje çıktı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiŞirinevlerAcil DurumDiyarbakırGüvenlikİncelemeErganiGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
15:29
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 16:56:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Diyarbakır Ergani'de araçlar çarpıştı, kamyonet refüje çıktı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei