Diyarbakır Firmaları Suriye'nin Yeniden İnşasında

(DİYARBAKIR) - Savaşın ardından yeniden yapılanma sürecine giren Suriye, bölge iş dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Şam'da düzenlenen Buildex Fuarı'na katılan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi heyeti, iş dünyası olarak Suriye'nin yeniden inşasında yer alacaklarını belirterek, Suriye'nin yalnızca yeniden inşa edilen bir ülke değil, aynı zamanda bölgesel ticaretin yeniden şekillendiği önemli bir merkez haline geldiğine dikkati çekti.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çok sayıda firma, 10-14 Haziran'da Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Buildex Fuarı'nda yer alarak ürün ve hizmetlerini uluslararası ziyaretçilere tanıttı.

Fuara katılan Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Azizoğlu, 2025 Aralık ayında Şam'da düzenlenen fuara da katıldıklarını hatırlatarak, ilk fuarla son fuar arasındaki farkın dikkati çekici olduğunu ifade etti.

Suriye'de ticari hareketliliğin arttığını söyleyen Azizoğlu, "İlk fuarda hem ziyaretçilerin hem de alıcıların kafası karışıktı. Herkes süreci gözlemliyordu ve ne olacağını görmek istiyordu. Buna rağmen fuar alanında gördüğümüz tablo bizi oldukça etkiledi. Savaştan yeni çıkmış bir ülkede böylesine büyük bir organizasyonun yapılabilmesi, oradaki ticari hareketliliğin yeniden başladığını gösteriyordu" dedi.

Aralık ayındaki organizasyonda Diyarbakır'dan 16 firmanın yer aldığını anlatan Azizoğlu, ikinci fuarda ise daha somut sonuçlarla karşılaştıklarını ifade ederek, "Bu kez gerçek alıcıların ve ciddi taleplerin geldiğini gördük. Katılan firmalarımız önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İlk fuarla ikinci fuar arasında çok önemli bir fark vardı. Suriye'deki yeniden yapılanma sürecinin hız kazandığını sahada hissettik" diye konuştu.

"ŞU ANDA BİRÇOK KENT BU PAZARDA YER EDİNMEYE ÇALIŞIYOR"

Suriye'de bugün hemen her sektörden üretenlere ihtiyaç olduğunu aktaran Azizoğlu, "İnşaattan gıdaya, makineden sanayi ürünlerine kadar üretim yapılan her alanda ciddi bir ihtiyaç var. Şu anda birçok kent bu pazarda yer edinmeye çalışıyor. Bizim de erken davranmamız gerekiyor. Taşlar yerine oturduktan sonra pazara girmek daha zor olacak. Başlangıçta yer almayanlar sonradan aynı avantajları elde edemez" ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR'IN EN BÜYÜK AVANTAJI BÖLGEYE YAKINLIĞIDIR"

Diyarbakır'ın coğrafi konumunun önemli bir avantaj sunduğunu belirten Azizoğlu, sınır kapılarının açılması halinde bölgenin daha da güçleneceğini ancak mevcut koşullarda bile önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi. Diyarbakır iş dünyası olarak Suriye'nin yeniden inşasında yer alacaklarını dile getiren Azioğlu, "Halep'e ulaşım yaklaşık 4-5 saat sürüyor. Bu, Türkiye'nin birçok büyük kentine ulaşmaktan daha kısa bir süre. Diyarbakır'ın en büyük avantajı bölgeye yakınlığıdır. Bizim temel hedefimiz bu avantajı ekonomik kazanca dönüştürmektir" dedi.

"SURİYE'DE BEKLENTİLERİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE BİR İLGİYLE KARŞILAŞTIK"

Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap'ta faaliyet gösteren firma yetkilisi Yusuf Vural da Suriye pazarına başlangıçta temkinli yaklaştıklarını ancak sahada karşılaştıkları tablonun beklentilerinin çok üzerinde olduğunu söyledi. Fuarın büyüklüğü, katılımcı yoğunluğu ve uluslararası ilgiden olumlu anlamda etkilendiklerini belirten Vural, gerek Şam'da gerekse Halep'te çok sayıda firma ve iş insanıyla bir araya gelerek verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"TÜRK ÜRÜNLERİNE YÖNELİK YOĞUN BİR İLGİ VE TALEP OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Vural, kentte üretilen kaliteli ürünlerin büyük ilgi gördüğünü, fuarın yeni ticari fırsatların değerlendirilmesi açısından önemli bir platform olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Açıkçası fuara gelirken bu kadar yoğun bir katılım, bu denli büyük bir organizasyon ve böylesine güçlü bir ilgiyle karşılaşmayı beklemiyorduk. Ancak sahada gördüğümüz tablo beklentilerimizin çok üzerinde oldu. Gerek Şam'da gerekse Halep'te birçok görüşme gerçekleştirdik. Diyarbakır'ın Suriye'ye olan yakınlığı, lojistik avantajı ve kentimizde üretilen ürünlerin kalitesi ciddi anlamda dikkati çekiyor. Türk ürünlerine yönelik yoğun bir ilgi ve talep olduğunu gördük. Suriye'nin önümüzdeki dönemde sanayicilerimiz için önemli ticari fırsatlar sunacağına inanıyoruz."

"DİYARBAKIR'IN LOJİSTİK ÜSTÜNLÜĞÜ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Pyramids Group Proje Koordinatörü Elif Genç, Suriye'nin yalnızca yeniden inşa edilen bir ülke değil, bölgeye açılan önemli bir ticaret kapısı olduğunu belirtti. Buildex Fuarı'nın bin firma, 14 ülke ve 135 binden fazla ziyaretçiyi buluşturan güçlü bir organizasyona dönüştüğünü ifade eden Genç, Diyarbakır'ın Şam'a olan yakınlığı sayesinde lojistik açıdan önemli avantajlara sahip olduğunu ve bu potansiyelin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.