Diyarbakır Hastanesinde Yoğun Bakım Yatakları Artıyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölgedeki artan yoğun bakım ihtiyacını karşılamak amacıyla yetişkin yoğun bakım kapasitesini yaklaşık yüzde 50 oranında artırıyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yapımına temmuz ayı itibariyle başlanan proje kapsamında 60 yeni yoğun bakım yatağı hizmete alınacak.

Proje tamamlandığında, hastanenin erişkin yoğun bakım yatak sayısı yüzde 50, genel yoğun bakım yatak sayısı yüzde 25 artacak ve toplam yoğun bakım yatak sayısı 301 olacak.

Bu artış Diyarbakır ve çevre illerden gelen kritik hastalara daha hızlı, etkin ve kaliteli müdahale imkanı sağlayacak.

Proje, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminin talebi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan planlamalar ve Sağlık Bakanlığının desteği ile hayata geçirildi.

Yapılacak yeni yoğun bakım üniteleriyle hem Diyarbakır'ın hem de bölgenin sağlık merkezi konumundaki Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yoğun bakım kapasitesini daha da güçlendirerek bölgenin büyük bir sağlık yükünü omuzlamaya devam edecek.