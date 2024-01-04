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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde istekleri dışında emekli edilmek istenen işçiler göreve geri çağrıldı - Son Dakika
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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde istekleri dışında emekli edilmek istenen işçiler göreve geri çağrıldı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mart 2023'te yürürlüğe giren yasayla zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasına karşın istekleri dışında emekli edilmek istenen Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık 180 kamu işçisinin karardan vazgeçilmesiyle göreve geri çağrıldığını duyurdu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü\'nde istekleri dışında emekli edilmek istenen işçiler göreve geri çağrıldı
04.01.2024 - 20:19,  Güncelleme: 20:21
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mart 2023'te yürürlüğe giren yasayla zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasına karşın istekleri dışında emekli edilmek istenen Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık 180 kamu işçisinin karardan vazgeçilmesiyle göreve geri çağrıldığını duyurdu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan yaklaşık 180 işçi, 1 Mart 2023'te yürürlüğe giren yasayla kaldırılan zorunlu emekliliğe rağmen istekleri dışında emekli edilmek istenmişti. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, işçilerin durumdan şikayet etmeleri üzerine bugün Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde yaptığı açıklamayla karara tepki göstermişti.

Tanrıkulu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelen tepkilerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da araya girmesiyle karardan vazgeçildiğini duyurdu. Tanrıkulu, karardan vazgeçilmesinin ardından yaklaşık 180 kamu işçisinin emeklilik işlemlerinin iptal edildiğini ve yeniden göreve çağrıldıkları bilgisini paylaştı.

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

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