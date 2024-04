Diyarbakır\'ın 7 mahallesinde mühür kadın muhtarlarda

Güncel

Diyarbakır'ın merkez Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçesine bağlı 7 mahallede rakiplerini geride bırakan kadınlar, muhtar seçilmeyi başardı.

Merkez Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi'nde Çiçek Gözen, Körhat Mahallesi'nde Dilek Dere, Muradiye Mahallesi'nde Dilek Demir, Yenişehir ilçesi Yolaltı Mahallesi'nde Suzan Altıntaş, Kooperatifler Mahallesi'nde Fatima Kantar, Şehitlik Mahallesi'nde Sadiye Sebat ve Sur ilçesinin Lalebey Mahallesi'nde Şener Çelik Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde muhtarlık yarışına girdi.

2014 ve öncesinde tek kadın muhtarın görev yaptığı kent merkezinde, bu seçimde 7 mahallede mühür, kadın muhtarlara geçti.

Seçimde rakiplerini geride bırakan ve mazbata ile mühürlerini alan kadınlar, vatandaşlara hizmet için işe koyuldu.

Üçüncü dönemde yine muhtar seçildi

Muradiye Mahallesi'nde 3'üncü kez muhtar seçilen Dilek Demir, AA muhabirine, 5 çocuk annesi olduğunu ve 17 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarını tek başına büyüttüğünü söyledi.

Muhtar olmadan önce mahallelinin sorunlarının çözümü için çaba gösterdiğini ve bu nedenle çevresindekilerin kendisine "muhtar" dediğini belirten Demir, mahalle esnafından kendisine muhtar adayı olması için öneri geldiğini ve ailesinin desteğiyle aday olduğunu dile getirdi.

2014 yerel seçimlerinde 6 erkek adaya karşı, 2019 yerel seçimlerinde bir kadın ve üç erkek adaya karşı, son seçimde de bir kadın ve bir erkek adaya karşı yarışı kazandığını ifade eden Demir, "Vatandaşım benden memnun, onlar tekrar aday olmamı istedi ve beni desteklediler. Ben halkıma verdiğim güzel hizmetin karşılığını aldım. Hem anneyim hem muhtarım. Mahallemin de annesiyim." dedi.

Kendisinin başka kadınlara da örnek olduğunu ve son seçimde kentte seçimi kazanan kadın muhtar sayısında artış olduğunu anlatan Demir, kadın muhtarların sayısının artmasını istediğini dile getirdi.

Görev süresince 81 çocuğun hayatına dokunduğunu söyleyen Demir, "Bunlardan 41'i zorla evlendirilen kız çocukları, 25'i de aile ve çevreleri tarafından istismar edilen kız ve erkek çocuk, 15'i de madde bağımlısı. Hepsini hayata kazandırdık. En büyük zaferim budur." ifadelerini kullandı.

Demir, mahalleye bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de hizmet etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Gelin olarak geldiği kentte muhtar oldu

Yaklaşık 20 yıl önce Mardin'in Midyat ilçesinden gelin olarak geldiği Kooperatifler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Fatima Kantar da mahallede kendisini tanıyanların muhtar olması için öneride bulunduğunu anlattı.

İnsanların kalbine dokunmak için bu öneriyi kabul ettiğini, seçim için evleri tek tek ziyaret ettiğini belirten Kantar, şöyle konuştu:

"Çok sevindiler, hayır dualarını aldım. Gelin olarak Diyarbakır'a geldim, burada muhtar oldum. Seçimde 4 erkek adaya karşı tek kadındım. 'Mahallemize kadın eli değsin' dedik. Bu nedenle 8 azayı da kadınlardan seçtim. Bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. İnşallah her şey çok güzel olacak. Güzel şeyler yapacağımızı umuyorum. Bu kentin gelini, ablaları ve kardeşi olarak elimden gelen bütün çabayı göstereceğime inanıyorum. Adaylık kararı almamda ve seçim sürecinde en büyük destekçim sevgili eşim oldu. Ona sonsuz teşekkür ederim."

Kantar, mazbata ve mührü aldıktan sonra ilk işinin muhtarlığı temizleyip, boyasını yaptırmak olduğunu aktardı.

"Kadınların gücünü göstermek için geldim"

Yolaltı Mahallesi muhtarı emekli ve 4 çocuk annesi Suzan Altıntaş ise 12 yıl önce trafik kazasında eşini kaybettiğinden evinin sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyledi.

Semt pazarında yaklaşık 3 yıldır çalıştığını ifade eden Altıntaş, kadınlarla kurduğu iletişim sayesinde onların sorun ve ihtiyaçlarını öğrendiğini belirtti.

Altıntaş, "Kadınlar erkek muhtarların yanına gelip her türlü dertlerini, sorunlarını anlatamıyorlar. Bir kadın, bir kadına her şeyini söyleyebilir. 'Burası sizin eviniz gelip çay kahvemizi içersiniz, gelip derdinizi sorununuzu bana anlatırsınız.' dedim. Onlar da sağ olsunlar bana destek verdi. Kadınların her isteğini yerine getirmek istiyorum." dedi.

Seçimi 4 erkek rakibe karşı kazandığını ifade eden Altıntaş, mahallenin sorunlarını çözeceğini söyledi.

Altıntaş, şöyle devam etti:

"Kadın ve çocuklar için varım. Kadınların gücünü göstermek için geldim, aday oldum. İnşallah başarırım. Kadınlar olarak bu yola çıktık, 8 azamın hepsi kadın. Bir kadın olarak 8 kadın azamla birlikte bu mahalleyi çiçek, gül bahçesine çevireceğiz. Tabi erkekleri de dışlamıyoruz ama kadınların çok eksiği var, çok yıprandılar, artık onların mutlu olmasını istiyorum. Onlara, abla, kardeş ve anne olacağız. Onların her eksiğini tamamlamaya çalışacağız. Mühür artık dünyayı güzelleştiren kadının elinde, dünyayı, mahallemizi güzelleştireceğiz."

"9 erkek adayla yarıştım"

Şehitlik Mahallesi muhtarı 4 çocuk annesi Sadiye Sebat da doğup büyüdüğü mahallesindeki sorunları çok iyi bildiğini ve bu sorunları çözmek için muhtar adayı olduğunu anlattı.

Azalarını 4 kadın ve 4 erkek olarak seçtiğini ifade eden Sebat, kadınların yanı sıra erkeklerden de destek aldığını söyledi.

2019'daki seçimlerde 20 oyla seçimi kaybettiğini dile getiren Sebat, "Bu seçimde tek kadın adaydım, 9 erkek adayla yarıştım. Kadının elinin değdiği her şey çiçek açar, kadın her şeyi başarır, yapabilir, neden yapamasın." diye konuştu.

İlk projesinin atölyeler açtırıp sorun yaşayan kadınların maddi sorunlarına çözüm bulmak olduğunu dile getiren Sebat, kadın muhtarların daha verimli çalıştığına inandığını kaydetti.

Sebat, "Kadınlar gelip yanımda rahatlıkla oturabilir, sorunlarını dinleriz, çayımızı içebilirler. Burası benim yerim değil, onların yeri. Onlar sayesinde biz buraya geldik. Kadınlar destek çıkmasaydı, şu anda burada olmazdım." değerlendirmesinde bulundu.