Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobil ilçenin Bintaş Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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