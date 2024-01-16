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Diyarbakır Kulp ilçesinde kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Kulp ilçesinde kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu açıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu Akçasır, Kayacık, Aygün, Koçkar ve Saltuk mahallelerinin yolu kapanmıştı. Büyükşehir ve Kulp Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucunda yollar yeniden ulaşıma açıldı.

16.01.2024 - 18:57,  Güncelleme: 18:58
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DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu, ekiplerin çalışması ile açıldı.

Kulp ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışıyla Akçasır, Kayacık, Aygün, Koçkar ve Saltuk mahallelerinin yolu kapandı. Büyükşehir ve Kulp Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.(DHA)

Diyarbakır Kulp ilçesinde kardan kapanan 5 kırsal mahallenin yolu açıldı
Kaynak: DHA
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