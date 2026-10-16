Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Poizi ile Derya Uluğ Nevruz Park'ta konser verdi - Son Dakika
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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Poizi ile Derya Uluğ Nevruz Park'ta konser verdi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde dün akşam Nevruz Park'ta Poizi ile Derya Uluğ sahne aldı. İki sanatçı, enerjik performansları ve sevilen şarkılarıyla müzikseverlere coşku dolu anlar yaşattı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Poizi ve Derya Uluğ sahne aldı???????.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçılar Poizi ve Derya Uluğ Nevruz Park'ta dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

Gecenin ilk konuğu Poizi, enerjik performansı ve dinleyicilerin eşlik ettiği şarkılarıyla konsere katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Aralarında "Bi Kahve Yaptım"ın da bulunduğu sevilen eserlerini seslendiren Poizi, festival coşkusunu akşamın ilk saatlerinden itibaren yükseltti.

Sahneyi devralan Derya Uluğ ise güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle "Şımarık", "Sana Çıkıyor Bu Yollar" ve "Yansıma" gibi sevilen parçalarının yer aldığı repertuvarını seslendirdi.

Şarkılara eşlik eden müzikseverler, konser boyunca coşku dolu anlar yaşadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Poizi ile Derya Uluğ Nevruz Park'ta konser verdi - Son Dakika
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