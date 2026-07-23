Diyarbakır’da yerleşim yerlerine yaklaşan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsal Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahallelerini kapsayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan anız ve örtü yangın ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Lice ilçesine bağlı kırsal Karahasan, Yenişehir ve Muradiye mahallelerini kapsayan alanda anız ve örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye erleri, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerine yaklaşan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.