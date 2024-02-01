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Diyarbakır Lice'de yapılan operasyonda roketatar, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır Lice'de yapılan operasyonda roketatar, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır Lice\'de yapılan operasyonda roketatar, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 mağarada roketatar, mühimmat, uyuşturucu ve yaşam malzemeleri bulundu. Operasyonun amacı terör örgütü ile uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya çıkarmaktı.

01.02.2024 11:42
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 2 mağarada roketatar, mühimmat, uyuşturucu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bulmak amacıyla Lice kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, 2 mağarada, 2 antitank roketatar, 2 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 2 el bombası, 7 telsiz, 2 tüp, dürbün, akım ölçer, 4 kilogram kubar ve yaşam malzemeleri esrar bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır Lice'de yapılan operasyonda roketatar, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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